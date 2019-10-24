Son Dakika Haberleri: Maltepe'de zincirleme trafik kazası
Son Dakika Güncel Maltepe'de zincirleme trafik kazası

Maltepe'de zincirleme trafik kazası

1 saat önce

100 Karayolunda meydana gelen zincirleme kaza sonucu trafikte aksama yaşandı.

D-100 Karayolunda meydana gelen zincirleme kaza sonucu trafikte aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde seyir halindeki 35 EFE 45 plakalı aracın sürücü direksiyon hakimiyetine kaybederek önce 34 VK 1390 plakalı otomobile, daha sonra da 34 BNG 946 plakalı araca sol arkadan çarparak durdu.

34 VK 1390 plakalı aracın sürücü ise çarpmanın etkisiyle yolda savrularak sırasıyla 34 ZS 133 plakalı otomobile ardından da 34 PL 1320 plakalı araca arkadan çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle 3 şeritlik yolu 2 şeride düşürdü.

Meydana gelen kaza sonucu D-100 Karayolunda oluşan trafik, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

Kazada, ölen yada yaralanan olmaz iken, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Maltepe'de zincirleme trafik kazası

D-100 Karayolu, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:35 Kaynak: AA
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