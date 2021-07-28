Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Maltepe'de, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Maltepe kesiminden Kadıköy istikametine seyir halinde olan 2'si hafif ticari araç, 1'i yabancı plakalı otomobil olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kadıköy istikameti yönünde oluşan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.