Maltepe'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Maltepe'de D-100 Karayolu üzerinde gerçekleşen ve 3'ü polis aracı toplam 7 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyreden iki otomobil, Küçükyalı mevkisine geldikleri sırada maddi hasarlı kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 3 ayrı polis ekibi, yol üzerinde güvenlik önlemi almak ve kazaya müdahale etmek üzere araçlarını yol kenarına bıraktı. O sırada kazanın yaşandığı bölgeye gelen başka bir otomobil, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis araçlarına çarptı.

Toplamda 7 aracın karışmış olduğu kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Polis araçlarına çarpan otomobildeki sürücü ve bir yolcu, çarpmanın etkisiyle yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, olay yerindeki polislerden ikisinin de kaza sırasında yaralandığı ancak durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların yol üzerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.