Maltepe'deki can dostlara bin 500 kilogram mama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'deki can dostlara bin 500 kilogram mama - Son Dakika

Maltepe'deki can dostlara bin 500 kilogram mama

6 saat önce

Maltepe Belediyesi, her sene olduğu gibi bu sene de, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpeklere yaklaşık bin 500 kilogram mama dağıttı.

Maltepe'deki can dostlara bin 500 kilogram mama, System.String[]

Maltepe Belediyesi, her sene olduğu gibi bu sene de, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpeklere yaklaşık bin 500 kilogram mama dağıttı.


Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kış şartlarını da düşünerek, sokaktaki kedi ve köpekleri beslemeye başladı. Çalışmalar kapsamında görevlendirilen bir ekip, 750 kilogramı kedilere, 750 kilogramı da köpeklere olmak üzere toplamda bin 500 kilogram kuru mama dağıtımı gerçekleştirdi. Sahil hattında, ormanlık bölgelerde ve ulaşılması güç alanlarda yaşayan hayvanlar öncelikli olmak üzere devam eden besleme çalışmaları kapsamında, ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğüne başvuran hayvanseverlere de incelemeler neticesinde uygun görüldüğü takdirde mama verilecek. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:52 Kaynak: İHA
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