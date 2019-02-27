Maltepe'deki Cinayet

Maltepe'de arsa tartışması nedeniyle iş insanı Ali Akdoğan'ın tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli baba ve oğlu tutuklandı.

Maltepe'de arsa tartışması nedeniyle iş insanı Ali Akdoğan'ın tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli baba ve oğlu tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Şubat'ta Ataşehir'de bir sağlık merkezinin önüne yaralı halde bırakılan Akdoğan'ın sevk edildiği Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürüttüğü çalışmada şüpheli baba Osman A. ve oğlu Resul A.'yı yakaladı.



Maltepe'de toprak eleme şirketleri bulunan komşu iş yeri sahipleri şüpheli Osman A. ile maktul Ali Akdoğan'ın aralarında arsalarından yol geçme nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi. Tartışma sonucu şüpheli Osman A.'nın yanındaki tabancayla Akdoğan'a ateş ettiği, Osman A'nın oğlu Resul A'nın ise yaralı Ali Akdoğan'ı kendi otomobiliyle Ataşehir'deki bir sağlık merkezi önüne bırakıp olay yerinden kaçtığı öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cezaevinden İzinli Çıkıp Evine Gelen Hükümlü, Eşinin Gözleri Önünde Başından Vuruldu

Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Ünlü Anketçi Duyurdu! Bir Değil İki Yeni Parti Geliyor

Komşularıyla Sorun Yaşayan Kadın Ortalığı Birbirine Kattı