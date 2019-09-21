Maltepe'deki cinayet
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Maltepe'de, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki A.B adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:28 Kaynak: AA
Maltepe'de, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki A.B adliyeye sevk edildi.
Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesindeki evlerinde tartıştığı babası Y.B.'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.B.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Şüpheli A.B.'nin psikolojik sorunları olduğu ileri sürülmüştü.
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