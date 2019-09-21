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Maltepe'deki cinayet

19 dakika önce

Maltepe'de, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki A.B adliyeye sevk edildi.

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Maltepe'de, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki A.B adliyeye sevk edildi.

Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesindeki evlerinde tartıştığı babası Y.B.'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.B.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Şüpheli A.B.'nin psikolojik sorunları olduğu ileri sürülmüştü.

Maltepe, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:28 Kaynak: AA
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