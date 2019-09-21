Maltepe'deki cinayet

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan A.B, ifadesinin alınmasının ardından "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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