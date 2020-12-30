Maltepe'deki dehşet... İşlediği cinayeti tüm detayları ile anlattı - Son Dakika

Maltepe'deki dehşet... İşlediği cinayeti tüm detayları ile anlattı

30.12.2020 12:44
Maltepe'deki dehşet... İşlediği cinayeti tüm detayları ile anlattı, System.String[]

MALTEPE'de Üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'in boğazını keserek öldürdükten sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde gözaltına alınan Kemal Ayyıldız, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

MALTEPE'de Üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'in boğazını keserek öldürdükten sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde gözaltına alınan Kemal Ayyıldız, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.   Şüpheli polisteki ifadesinde suçunu itiraf ederken Aylin Sözer'le 2009 yılında internet üzerinden tanıştıklarını iddia etti. Şüpheli olay günü uyuşturucu kullandığını aralarında çıkan kıskançlık tartışması sonucu Aylin Sözer'i öldürdüğünü belirtti. Olaydan sonra   Aylin Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşinin hesabına EFT yapmaya çalıştığı tespit edilen şüphelinin, daha önceden basit yaralama suçundan iki kez polise geliş kaydı bulunduğu yakalandığında üzerinde 3 gram uyuşturucu madde bulunduğu  öğrenildi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Cinayet Büro Amirliğinde gece boyunca sorgulanan şüpheli Kemal Ayylldız, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılarak Anadolu Adalet sarayına gönderildi. Şüpheli Kemal Ayyıldız,  çıkışta basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.

"2009 YILINDA İNTERNET ÜZERİNDEN TANIŞMIŞLAR"

Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadesinde suçunu itiraf eden Kemal Ayyıldız'ın  işlediği cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlattığı öğrenildi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız'ın  Aylin Sözer'le 2009 yılında internet üzerinden tanıştığını, tanıştıklarında Aylin Sözer'in Amerika'da olduğunu, iki yıl boyunca sadece internet üzerinden telefonla konuştuklarını söylediği bbelirtildi.

2011 YILINDA İLK DEFA YÜZYÜZE GÖRÜŞMÜŞLER

Şüpheli Kemal Ayyıldız'ın., Aylin Sözer'le 2011 yılında İstanbul'da yüzyüze görüştüklerini anlatarak "Bir kaç ay görüştükten sonra aramıza bir soğukluk girdi. 2014 yılına kadar hiç görüşmedik. Daha sonra tekrar görüştük. 2015 yılı ile 2018 yılı arasında yine hiç görüşmedik. 2019 yılı Kasım ayından beri sık sık görüşmeye başladık. Kız kardeşi ve oğlu beni tanıyordu. " dedi.

CİNAYETİ KISKANÇLIK YÜZÜNDEN İŞLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Olayın meydana geldiği gün daha önceden randevulaştıkları için Aylin Sözer'in evine gittiğini anlatan Kemal Ayyıldız., "Bir hafta önce görüşmüştük. Bu görüşme sırasında onunla salı günü görüşmek üzere randevulaşmıştık.  Eve gidince ona çocuklarımı görmek için yılbaşında Manisa'ya gideceğimi söyleyince bana kızdı." dedi. Aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığı iddiasında bulunan Kemal Ayyldız. "Aramızda kavga çıktı. Bıçağı rastgele salladım. Boğazına geldi. Kanlar içinde yere düştü." iddiasında bulundu.

"POLİSLERE KENDİMİ ÖLDÜRTMEK İSTEDİM"

Kullandığı uyuşturucu ve cinayetin ardından adeta şoka girdiğini bu nedenle evden çıkamadığını anlatan Kemal Ayyıldız'ın  "Kapı çalınca panikledim. Evi uyuşturucu için yanımda getirdiğim yanıcı maddelerle ateşe verdim. Kendimi öldürecektim ama beceremedim. Bunun üzerine polislere kendimi vurdurmaya çalıştım. Bu nedenle onlara doğal gaz borusunu kesip ateşe vererek saldırdım." dediği öğrenildi.

KARDEŞİNİN HESABINA 260 BİN LİRA GÖNDERMEYE ÇALIŞMIŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada ise ilginç detaylar ortaya çıktı. Şüphelinin saat 10.30 sıralarında Aylin Sözer'in banka hesabına girerek internet üzerinden kardeşinin hesabına 260 bin lira göndermeye çalıştığı tespit edildi. Ancak bankanın EFT'nin yüklü olması sebebiyle telefonla Aylin Sözer'i aradığı,  ulaşamayınca EFT talimatını askıya aldığı öğrenildi.

ÖĞRENCİSİNİ DE KANDIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Şüphelinin ayrıca Aylin Sözer'in telefonundan bir öğrencisine mesaj atarak "Sana EFT yapacağım. Bu parayı euroya  çevirip sana söylediğim kişiye teslim edersin" diye yazdığı belirlendi. Ancak Aylin Sözer'in öğrencisinin "Hocam ben bu talimatı sizin sesinizi duymadan yapmam" diye mesaj attığı ardından Aylin Sözer'in telefonunu aradığı ulaşamayınca alt katta oturan kız kardeşine durum hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Yetkililer, Aylin Sözer'in kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin ardından belli olacağını söylediler. Aylin Sözer'in ciğerlerinde duman bulunması durumunda yakılarak öldürüldüğünün tespit edileceği belirtildi.


- İstanbul

Üniversite, Uyuşturucu, İstanbul, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe'deki dehşet... İşlediği cinayeti tüm detayları ile anlattı - Son Dakika


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