Maltepe'deki dehşet; komşuları Aylin Sözer'i anlattı - Son Dakika

MALTEPE'de akademisyen Aylin Sözer'i komşusu ve mahalle muhtarı anlattı. Mahalle muhtarı Ali Galip Yurdaseven, "Çok değerli bir insandı. Yardımsever bir insandı." derken, komşusu Duygu Keskin, "Baba evi olduğu için buraya taşınmış. Yakalanan kişiyi daha önce görmedik." diye konuştu.

Maltepe'de dün akademisyen Aylin Sözer, evinde Kemal Ayyıldız tarafından feci şekilde öldürülmüştü. Aylin Sözer'in yaşadığı Barış apartmanında sessizlik hakim. Apartman önünde bir polis aracı bekliyor. Komşuları ve tanıyanlar Aylin Sözer'i anlattı. Aynı apartmanda yaşayan Duygu Keskin "Baba evi olduğu için buraya taşınmış. Yakalanan kişiyi daha önce görmedik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun." diye konuştu. Bağlarbaşı Mahalle muhtarı Ali Galip Yurdaseven "Aylin hocayı çok iyi tanıyorum. Çok değerli bir insandı. Yeni taşınmıştı, kız kardeşi de burada oturuyor. Buranın çocuğu. Maltepe'nin yerlilerinden. Buraya taşındığında konuşmuştuk. Yardımsever bir insandı. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

(9

- İstanbul