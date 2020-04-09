Son Dakika › Güncel › Maltepe'deki devlet hastanelerine 'korona' yardımı - Son Dakika
Maltepe'deki devlet hastanelerine "korona" yardımı
6 saat önce
Korona virüs ile mücadele kapsamında Maltepe Belediyesi, ilçede bulunan 2 kamu hastanesine 1 kamyon dolusu malzeme gönderdi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Maltepe Belediyesi, ilçede bulunan 2 kamu hastanesine 1 kamyon dolusu malzeme gönderdi.
Maltepe Belediyesi, ilçede bulunan kamu hastanelerinden Maltepe Devlet Hastanesi ve Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, korona virüse yönelik önlemler kapsamında 1 kamyon dolusu dispanser havlusu, maske, kağıt havlu ve peçete dağıtıldı. İhtiyaç malzemeleri doğrudan Belediye Başkan Yardımcıları Salih Kara ve Yahya Han eşliğinde dağıtıldı.
Belediye yetkilileri, geçtiğimiz günlerde de aile sağlığı merkezlerine maske ve dezenfektan dağıtmıştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:16 Kaynak: İHA
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca: "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük... Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum