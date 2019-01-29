Son Dakika Haberleri: Maltepe'deki Drift Yapan Trafik Magandaları Yakalandı

Maltepe'deki Drift Yapan Trafik Magandaları Yakalandı

1 saat önce

Maltepe'de trafiğe açık alanda drift yaparak sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandaları yakalandı.

Maltepe'deki Drift Yapan Trafik Magandaları Yakalandı, System.String[]
Maltepe'de trafiğe açık alanda drift yaparak sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandaları yakalandı.

Maltepe'de iki trafik magandası trafiğe açık alanda drift yaparak sürücülerin canlarını hiçe sayıp çektikleri görüntüleri sosyal medya ağlarında paylaşmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından Sivil Trafik Ekipler Amirliği harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, plakalardan yola çıkarak trafik magandalarının kimlik bilgilerini tespit ederek 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüphelilere trafiği tehlikeye düşürmek suçundan idari işlem uygulanarak adli işlemlerin yapılması için Maltepe'de bulunan Gülsuyu Polis Merkezine sevk edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:38 Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa
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