MALTEPE'DEKİ KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU KAMERADA

Maltepe'de hediyelik eşya dükkanı görünümü verilerek sigara üretimi yapılan atölyeye polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 902 bin 600 boş makaron, 580 bin dal sigara ve 256 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirilirken 2 kişide gözaltına alındı.

Maltepe'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip edilen şüphelilerin kiraladıkları işyerlerine hediyelik eşya dükkanı görünümü vererek sigara imalatı yapan atölyeler kurdukları ve ürettikleri sigaraları pazarladıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 15 Kasım'da dükkanlara operasyon düzenledi. Operasyonda 902 bin 600 boş makaron, 580 bin dal sigara ve 256 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi. Operasyonda Mehmet T.(47) ve Esengül G.(45) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasından sonra serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin dükkan ve depolara girişi

Ekiplerin kaçak tütünleri ele geçirmesi

Boş ve dolu makaronların bulunması

- İstanbul