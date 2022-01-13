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Maltepe'deki kavga acil serviste 8 kurşunlu cinayetle sonuçlandı - Son Dakika

Maltepe'deki kavga acil serviste 8 kurşunlu cinayetle sonuçlandı

13.01.2022 14:34
Maltepe'deki kavga acil serviste 8 kurşunlu cinayetle sonuçlandı

MALTEPE'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi, arasında husumet bulunan iki kişiyi silahla ateş ederek yaraladı.

MALTEPE'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi, arasında husumet bulunan iki kişiyi silahla ateş ederek yaraladı. Şüpheli, daha sonra video çekerek mesaj verdiği bir kişiye de hastanenin acil servisinde peş peşe ateş ederek öldürdü.

Olay 1 Ocak Cumartesi günü Maltepe Başıbüyük Mahallesi Korkmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan Kurtuluş K. elindeki silahla 2 kişiyi bacaklarına ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

VİDEO İLE MESAJ VERDİĞİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Olaydan 3 saat sonra Kurtuluş K., sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayarak husumet yaşadığı kişilerin isimlerini sayıp tehdit etti. Karşı taraf da yayınlanan videoya cevap verdi. Daha sonra taraflardan Anıl Çiçek, Başıbüyük'te yaralanan arkadaşlarını ziyaret etmek için hastaneye gitti. Bir süre sonra Kurtuluş K. da hastaneye geldi ve hastanenin acil servisinde gördüğü Anıl Çiçek'e 8 kez ateş etti. Çiçek, olay yerinde hayatını kaybederken acil serviste bulunanlar panikle kaçtı. Saldırgan Kurtuluş K. ise hastaneden yaya olarak uzaklaştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİHastaneden çıktıktan sonra motosikletle kaçtığı belirlenen saldırganın yakalanması için cinayet büro ekipleri çalışma başlattı.

Kurtuluş K. yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin verdiği ifadede hastanede yaşanan olayı inkar ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Kurtuluş K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul
Maltepe'deki kavga acil serviste 8 kurşunlu cinayetle sonuçlandı
Maltepe'deki kavga acil serviste 8 kurşunlu cinayetle sonuçlandı
Maltepe'deki kavga acil serviste 8 kurşunlu cinayetle sonuçlandı
Maltepe'deki kavga acil serviste 8 kurşunlu cinayetle sonuçlandı
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Maltepe, Ocak, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe'deki kavga acil serviste 8 kurşunlu cinayetle sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'deki kavga acil serviste 8 kurşunlu cinayetle sonuçlandı - Son Dakika
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