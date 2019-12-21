MALTEPE'DEKİ KAZADA CAN PAZARI - Son Dakika
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MALTEPE'DEKİ KAZADA CAN PAZARI

6 saat önce

DURAKTA YOLCU ALAN OTOBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDIHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / MALTEPE D-100 karayolunda içinde 6 kişinin bulunduğu otomobil duraktan yolcu alan İETT otobüsüne arkadan çarptı.

MALTEPE'DEKİ KAZADA CAN PAZARI, System.String[]

-DURAKTA YOLCU ALAN OTOBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ MALTEPE D-100 karayolunda içinde 6 kişinin bulunduğu otomobil duraktan yolcu alan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralanırken, trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 07.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Adnan Bayraktaroğlu'nun kullandığı 34 GK 7475 plakalı otomobil durakta yolcu alan Kamil Ustaoğlu yönetimindeki İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle içinde 6 kişinin bulunduğu otomobilde 5 kişi yaralandı. Otobüste ise hasar oluştu.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerine dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanması için önlem aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

"YOLCULARI ALDIĞIM ANDA ARKADAN GELDİ ÇARPTI"

Otobüs sürücüsü Kamil Ustaoğlu, "Durağa yaklaştım, yolcuları aldım. Tam hareket edeceğim sırada otomobil geldi arkadan çarptı" dedi.  Otobüse binen yolculardan Adnan Kara ise, "Otobüs durağa geldi, otobüse bindim tam oturduğum sırada geldi çarptı. 4-5 tane yaralı vardı" diye konuştu. Kaza nedeniyle Ankara istikametine kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralılar ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yerdeki yaralıların görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesi

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Kazaya karışan otomobil ve otobüsün görüntüsü

-Otobüs sürücüsü ve görgü tanıkları ile röp

-Duraktan görüntü

-Trafik görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:37 Kaynak: DHA
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