Maltepe'deki kazada can pazarı - Son Dakika

Kaza saat 07.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Adnan Bayraktaroğlu'nun kullandığı 34 GK 7475 plakalı otomobil durakta yolcu alan Kamil Ustaoğlu yönetimindeki İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle içinde 6 kişinin bulunduğu otomobilde 5 kişi yaralandı. Otobüste ise hasar oluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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