Son Dakika Haberleri: Maltepe'deki Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

Maltepe'deki Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

2 saat önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHAMaltepe'de bir pizzacıda kurye olarak çalışan Cevat Türkoğlu'nun iş yerinde kullandığı motosikleti evinin garajından çalındı.

Maltepe'deki Motosiklet Hırsızlığı Kamerada, System.String[]
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA

Maltepe'de bir pizzacıda kurye olarak çalışan Cevat Türkoğlu'nun iş yerinde kullandığı motosikleti evinin garajından çalındı. Motosikletle gelen kasklı iki hırsızın motosikleti çalma anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, cumartesi günü saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Bir pizza restoranında kurye çalışan olarak çalışan  Cevat Türkoğlu mesaisinin bitmesinin ardından motosikletini evinin kapalı garajına park etti. Ertesi sabah işine gitmek evinin önüne çıktığı sırada motosikletinin yerinde olmadığını gören Türkoğlu binanın güvenlik kamera kayıtlarına baktığında motosikletinin iki hırsız tarafından çalındığını gördü. Türkoğlu polis merkezine giderek hırsızlardan şikayetçi oldu. 

 

MOTOSİKLET HIRSIZLAR KASK TAKARAK YÜZLERİNİ GİZLEDİ

Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletle gelen kasklı iki kişi önce çevrede keşif yapıyor. Hırsızlardan biri park halinde bulunan motosiklete doğru ilerliyor. Diğer hırsız da park halindeki tekerleklerinden kilitli motosikleti iki dakika içerisinde dışarıya çıkarıyor. Dışarıda motosikleti çalıştırmaya çalışan hırsızların soğuk kanlı hareketleri dikkat çekiyor. O sırada sokaktan geçen taksiye bile aldırış etmedikleri de görülüyor. Kilidini kırdıkları motosikleti kısa sürede çalıştıran hırsızlar hızla olay yerinden uzaklaştı. 

 

MAHALLEDE YÜZE YAKIN HIRSIZLIK OLAYI VAR

Olay anlatan Cevat Türkoğlu, "Bir pizza şirketinde çalışıyorum. Gece 03.30 sıralarında işten çıkıp evime geldim. Motosikletimi garajıma park ettim. Sabah kalktığımda motosiklet yerinde yok. Binanın güvenlik kamera kayıtlarını incelediğimde hırsızlar kasklı bir şekilde geliyorlar. Motosikletimi kısa sürede alıp gidiyorlar. Elimdeki güvenlik kamera kayıtlarıyla karakola giderek ifademi verdim. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittim ama şu ana kadar bir bilgi vermediler. Bunların bir an önce durdurulması gerekiyor. Mahallede yüze yakın hırsızlık olayı var. Herkes burada mağdur" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:19 Kaynak: DHA

Maltepe, Türkoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak Çalıştığı İnşaattan 'Az Kaldı Bitecek' Notuyla Paylaşım Yapan İşçiyi, İş Makinesi Canından Etti

Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor Annesiyle Aynı Dönemde Kanser Olan ve Yenen Yağmur Öztürk, Eski Patronu Acun Ilıcalı'ya Övgü Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 12:26:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'deki Motosiklet Hırsızlığı Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]