Maltepe'deki okul ve ibadethanelerde "dezenfeksiyon" seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'deki okul ve ibadethanelerde 'dezenfeksiyon' seferberliği - Son Dakika

Maltepe'deki okul ve ibadethanelerde "dezenfeksiyon" seferberliği

6 saat önce

Mevsim şartlarının yanı sıra dış faktörlerin de eklenmesiyle, viral ve mikrobial enfeksiyonun görülme sıklığının artmasının ardından Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hijyen tedbirlerini arttırdı.

Maltepe'deki okul ve ibadethanelerde

Mevsim şartlarının yanı sıra dış faktörlerin de eklenmesiyle, viral ve mikrobial enfeksiyonun görülme sıklığının artmasının ardından Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hijyen tedbirlerini arttırdı.


Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, özellikle okul ve ibadethane gibi insanların toplu bulunduğu ve enfeksiyonların kolay yayıldığı mekanlarda, mevsim koşullarını da düşünerek, halk sağlığını korumak amacıyla dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. İlçe sınırları içinde bulunan; çocukların eğitim ve öğrenim gördükleri 53 okulda ve 47 ibadethanede, dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.


Maltepe genelinde kent zararlılarına karşı yürütülen mücadelede; Sağlık Bakanlığı'nca halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış veya Sağlık Bakanlığı tarafından ithal izni verilmiş biyosidal ilaçlar kullanıldı. Daha sağlıklı bir Maltepe için, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçecek tüm kamu idarelerinin ilaçlama ve dezenfeksiyon taleplerine cevap verileceği de bildirildi. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kenya'da okul çıkışında yaşanan izdihamda 14 öğrenci hayatını kaybetti
Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 23:11:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'deki okul ve ibadethanelerde "dezenfeksiyon" seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]