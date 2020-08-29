MALTEPE'DEKİ ORMAN YANGINI İLE İLGİLİ 1 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

MALTEPE'DEKİ ORMAN YANGINI İLE İLGİLİ 1 KİŞİ YAKALANDI
Maltepe Başıbüyük Mahallesi'ndeki orman yangınıyla ilgili polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı.
Maltepe Başıbüyük Mahallesi'ndeki orman yangınıyla ilgili polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin 19 ayrı suçtan aranması olduğu ve terör örgütleriyle bağlantısı olduğu öğrenildi.
Dün saat 16.30 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesinde çıkan orman yangınına itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 adet yangın söndürme helikopteri ve 1 adet yangın söndürme uçağıyla müdahale edilmişti. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli S.U.'yu gözaltına aldı. Ekiplerin başlattıkları inceleme sonucunda S. U.'nun, 19 ayrı suçtan aranması olup, terör örgütleriyle bağlantısı olduğu öğrenildi. Şüpheli Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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