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Maltepe'deki silahlı çatışma kamerada

43 dakika önce

Çağrı ÇALIŞKAN-Yılmaz OKUR/İSTANBUL DHA MALTEPE Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi yaralandı.

Maltepe'deki silahlı çatışma kamerada, System.String[]

Çağrı ÇALIŞKAN-Yılmaz OKUR/İSTANBUL DHA MALTEPE Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay dün saat 23.00 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Cemalbey Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada silahlar ateşlendi.


"ELLİ EL SİLAH SESİ DUYULDU"
Çıkan çatışma sonucunda bir kişi belinden ve kolundan yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olayın görgü tanığı mahalle sakini "Yaklaşık elli el silah sesi duyuldu. Biz geldiğimizde adam yerde yatıyordu. 15-20 dakika ambulansın gelmesini bekledik. Kahveye de ateş etmişler galiba. Kahvedekiler de yere yatmışlardı. Yaralının sırtından ve kolundan vurulmuş olduğunu gördüm. Yaralının sağlık durumu iyiydi" dedi. Bir diğer mahalle sakini ise "Uyuşturucu olayları var burada. Tanımadığımız insanlar, iki tarafı da tanımıyoruz. Silah sesi duyup dışarıya çıktık. Biz bu mahallenin sakinleriyiz. Çocuğum saat ikide işten geliyor. Onun korkusuyla çıktım dışarıya. Her akşam bu olayları yaşıyoruz. En az 2-3 farklı silah sesi duyduk" şeklinde konuşurken, mahalle esnafı "Geldiğimde olay bitmişti. Burada çatışma oldu. 1 yaralı var fakat 10-15 el ateş edildi" dedi.


SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA
Öte yandan silahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokakta toplanan iki grup üyeleri bir anda birbirlerine ateş açıyor. Açılan ateşin ardından kavgaya karışanlardan bazıları kaçarken bazıları ise park halindeki otomobillerin arkasına saklanıyor.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Bağlarbaşı, Maltepe, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:20 Kaynak: DHA
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