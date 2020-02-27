Maltepe'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Maltepe'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

1 saat önce

Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Küçükyalı Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan bir kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunurken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Maltepe'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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