İstanbul Maltepe 'de iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Kadıköy, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Maltepe'deki trafik kazasında 2 sürücü yaralandı - Son Dakika

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