Maltepe'deki trafik kazasında 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Maltepe'deki trafik kazasında 2 sürücü yaralandı

24.07.2022 08:58
Maltepe'deki trafik kazasında 2 sürücü yaralandı

İstanbul Maltepe'de iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

İstanbul Maltepe'de iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda Kadıköy istikametine seyir halindeki A.S'nin kullandığı 34 CAA 905 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine trafik ışıklarında orta refüjü aşarak karşı yönden gelen A.C. idaresindeki 34 LH 9851 plakalı araca yandan çarptı.

İki sürücünün yaralandığı kaza yerine, haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar da olay yerinden alındı.

YORUMLAR
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MALTEPE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 KİŞİ YARALANDI MALTEPE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 KİŞİ YARALANDI Maltepe E-5 karayolunda 3 otomobil çarpıştı: 2 yaralı Maltepe E-5 karayolunda 3 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: AA

Kadıköy, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'deki trafik kazasında 2 sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'deki trafik kazasında 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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