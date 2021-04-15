MALTEPE'DEKİ VİLLADA "KAR MASKELİ" KORONAVİRÜS PARTİSİNE POLİS BASKINI - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ/ Maltepe'de sabaha karşı parti verilen villaya polis baskın yaptı. Partiye katılan 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Partiye katılanlar villadan ayrılırken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kadınlardan biri görüntülendiğini fark edince koşarak kaçarken, yüzüne kar maskesi takan bir diğer kadın ise kameralara el hareketi yaptı.

Maltepe'de bulunan villada gece saatlerinde parti yapıldığı haberini alan polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı. Villayı basan polis içeride kostümlü parti yapıldığını tespit etti. Koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayan çoğu kişinin yüzüne kar maskesi de taktığı görüldü. Partiye katılan ve aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Villadan ayrılmaya çalışan bir kadın görüntülendiğini anlayınca koşarak kaçtı. Yüzüne kar maskesi takan bir diğer kadın ise kameralara el hareketi yaptı.

Görüntü dökümü: ------------------Partiden çıkanlar-Polis ekipleri-Kostümlüler-Maskeliler

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