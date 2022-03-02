Maltepe'deki zincirleme trafik kazası trafiği aksattı - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'deki zincirleme trafik kazası trafiği aksattı

02.03.2022 11:37

100 kara yolu Maltepe mevkisinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında sürücüler yara almazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında sürücüler yara almazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolu Kartal istikametinde ilerleyen Burak Tay'ın kullandığı 34 CNL 922 plakalı otomobil, önce Murat Şimşek idaresindeki 34 BEC 911 plakalı araca, ardından Eyüp Şeker yönetimindeki 34 EHL 773 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere de vuran otomobil devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücüler yara almazken, kaza nedeniyle D-100 kara yolu Kartal istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri araçların kontrollü olarak geçişini sağlıyor.

Kaza yapan araçlar da çekici yardımıyla kaldırılacak.

Maltepe'deki zincirleme trafik kazası trafiği aksattı
Maltepe'deki zincirleme trafik kazası trafiği aksattı
Maltepe'deki zincirleme trafik kazası trafiği aksattı

YORUMLAR
500
Alkollü sürücü otomobille dereye uçtu Alkollü sürücü otomobille dereye uçtu Son dakika! 150 bin liralık otomobil için öldürüp gömdüler Son dakika! 150 bin liralık otomobil için öldürüp gömdüler

Otomobil, Maltepe, Polis, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maltepe'deki zincirleme trafik kazası trafiği aksattı - Son Dakika


Son Dakika
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
11:35 Kiev'de barikat günleri! 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev sınırında yakıt ikmali için durdu!
11:31 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in ismini verdi!
11:21 Dolarda dalgalanmalar devam ediyor! Kur 14 lira seviyesini geçti
11:20 Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11:13 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a Kanal İstanbul hatırlatması: Montrö'nün önemini şimdi anladı
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
11:04 Aynı ailen 9 kişi koronavirüsten öldü! Sağlık Bakanlığı gen araştırması başlattı, 14 kişi daha riskli
11:02 Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında Rus üstünlüğü artıyor: Herson da Rusya'nın eline geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 12:00:53. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe'deki zincirleme trafik kazası trafiği aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement