Maltepe'deki zincirleme trafik kazası trafiği aksattı - Son Dakika

D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında sürücüler yara almazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolu Kartal istikametinde ilerleyen Burak Tay'ın kullandığı 34 CNL 922 plakalı otomobil, önce Murat Şimşek idaresindeki 34 BEC 911 plakalı araca, ardından Eyüp Şeker yönetimindeki 34 EHL 773 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere de vuran otomobil devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücüler yara almazken, kaza nedeniyle D-100 kara yolu Kartal istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri araçların kontrollü olarak geçişini sağlıyor.

Kaza yapan araçlar da çekici yardımıyla kaldırılacak.