Maltepe'den Elazığ'a ikinci yardım konyovu - Son Dakika
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Maltepe'den Elazığ'a ikinci yardım konyovu

6 saat önce

6.8 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından yaralarını sarmaya çalışan Elazığ'a, Maltepe Belediyesi'nden 4 kamyon dolusu yardım malzemesi daha yola çıkarıldı.

Maltepe'den Elazığ'a ikinci yardım konyovu, System.String[]

6.8 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından yaralarını sarmaya çalışan Elazığ'a, Maltepe Belediyesi'nden 4 kamyon dolusu yardım malzemesi daha yola çıkarıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Maltepe olarak tüm imkanlarımızla Elazığ halkının yanındayız" dedi.


Depremin hemen ardından bölge halkının yaralarını sarmak için 2 kamyon yardım kolisini gönderen Maltepe Belediyesi, 4 kamyonluk ikinci yardım konvoyunu daha Elazığ'a gönderdi. Belediye ekipleri tarafından özenle hazırlanan yardım kolilerinin içerisinde giyim eşyası, gıda malzemesi, çocuk bezi, ısıtıcı, battaniye, yorgan gibi pek çok malzeme bulunuyor.


"Tüm imkanlarımızı seferber ettik"


Konuya ilişkin açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Ülkemizin dört bir yanından deprem haberleri alıyoruz. Bunların en acısı ne yazık ki Elazığ depremi oldu. Çok üzgünüm. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülke en zor zamanlarından her zaman birlik ve dayanışma ile çıkmıştır. Elazığ depreminin yaralarını hep birlikte saracağız. İlk günden bu yana ekiplerimiz bölgede arama-kurtarma çalışmalarına aktif şekilde katılıyor. Biz de 4 kamyonluk ikinci yardım konvoyumuzu gönderdik. Tüm ekiplerimiz AFAD ile koordineli hareket ediyor. Yardımları bölgede AFAD yetkililerine teslim ediyoruz. Bu şekilde daha sağlıklı ve hızlı sonuç alınıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:02 Kaynak: İHA
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