Son Dakika Haberleri: Maltepe'den silah sesleri yükseldi: 3 yaralı
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Maltepe'den silah sesleri yükseldi: 3 yaralı

1 saat önce

Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı.

Maltepe'den silah sesleri yükseldi: 3 yaralı, System.String[]

Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı.

(İHA)

Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:10 Kaynak: İHA
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