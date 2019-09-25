Maltepe'den silah sesleri yükseldi: 3 yaralı
1 saat önce
Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:10 Kaynak: İHA
Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı.
(İHA)
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