Maltepe devlet hastanesi'nde yangın - Son Dakika
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Maltepe devlet hastanesi'nde yangın

6 saat önce

MALTEPE Devlet Hastanesi acil girişinde yangın çıktı.

MALTEPE Devlet Hastanesi acil girişinde yangın çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken çıkan duman hastanede kısa süreli paniğe neden oldu.

Maltepe devlet hastanesi'nde yangın

Devlet Hastanesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:47 Kaynak: DHA
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