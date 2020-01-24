Maltepe devlet hastanesi'nde yangın - Son Dakika

Maltepe devlet hastanesi'nde yangın
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MALTEPE Devlet Hastanesi acil girişinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:47 Kaynak: DHA
MALTEPE Devlet Hastanesi acil girişinde yangın çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken çıkan duman hastanede kısa süreli paniğe neden oldu.
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