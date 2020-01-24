Maltepe Devlet Hastanesi'nde yangın - Son Dakika
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Maltepe Devlet Hastanesi'nde yangın

6 saat önce

Maltepe Devlet Hastanesi acil girişinde elektrik kablolarında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Maltepe Devlet Hastanesi'nde yangın, System.String[]

Maltepe Devlet Hastanesi acil girişinde elektrik kablolarında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın saat 17.30 sıralarında çıktı. Maltepe Devlet Hastanesi'nin acil servisinde elektrik kablolarının tutuşmasıyla içeriyi duman sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışanlar ve hastalar dışarı çıkarılırken vatandaşların dumandan etkilenmemek için maske taktığı görüldü. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiyenin duman tahliyesi sonrası olay yerinden ayrıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:17 Kaynak: DHA
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