Maltepe Devlet Hastanesi'nde yangın - Son Dakika

Maltepe Devlet Hastanesi'nde yangın
6 saat önce
Maltepe Devlet Hastanesi acil girişinde elektrik kablolarında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:17 Kaynak: DHA
Maltepe Devlet Hastanesi acil girişinde elektrik kablolarında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Yangın saat 17.30 sıralarında çıktı. Maltepe Devlet Hastanesi'nin acil servisinde elektrik kablolarının tutuşmasıyla içeriyi duman sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışanlar ve hastalar dışarı çıkarılırken vatandaşların dumandan etkilenmemek için maske taktığı görüldü. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiyenin duman tahliyesi sonrası olay yerinden ayrıldı.
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