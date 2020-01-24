Maltepe Devlet Hastanesi'nin acil bölümündeki yangına müdahale edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe Devlet Hastanesi'nin acil bölümündeki yangına müdahale edildi - Son Dakika

Maltepe Devlet Hastanesi'nin acil bölümündeki yangına müdahale edildi

6 saat önce

Maltepe Devlet Hastanesi'nin acil bölümünde bulunan elektrik aksamında çıkan yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Maltepe Devlet Hastanesi'nin acil bölümünde bulunan elektrik aksamında çıkan yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Altayçeşme Mahallesi'nde bulunan hastanenin acil bölümündeki elektrik aksamında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın yoğun dumana sebep olurken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Olay yerinde itfaiye ve elektrik ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Maltepe Devlet Hastanesi'nin acil bölümündeki yangına müdahale edildi

Devlet Hastanesi, İtfaiye, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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