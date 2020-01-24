Maltepe Devlet Hastanesinde yangın paniği - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Maltepe Devlet Hastanesinde yangın paniği - Son Dakika

Maltepe Devlet Hastanesinde yangın paniği

6 saat önce

Maltepe Devlet Hastanesinin ameliyathanesinde elektrik kontağından yangın çıktı.

Maltepe Devlet Hastanesinde yangın paniği, System.String[]

Maltepe Devlet Hastanesinin ameliyathanesinde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangınla birlikte yoğun dumana maruz kalan acil servisteki hastalar dışarı çıkarıldı. Yangın kısa süreli paniğe neden oldu.


Yangın, saat 17.30 sıralarında Altay Çeşme Mahallesi'nde bulunan Maltepe Devlet Hastanesi'nin ameliyathanesinde elektrik kontağından çıktı. Yangınla birlikte yoğun dumana maruz kalan ameliyathane ve acil giriş bölümündeki hastalar dışarı çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin gelmesiyle birlikte yangın söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. Olayın görgü tanıklarından olan bir vatandaş, "Ben yan tarafta dükkan içerideydim, ses ile dışarı çıktım. İçerideki hastalar dışarı çıkartıldı. Yangında ameliyathane bölümündeki MR makinesinin yanması ile gerçekleşmiş, kısa süreli bir panik oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti" dedi. - İSTANBUL

Devlet Hastanesi, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Polisi arayarak hırsızlık ihbarı yapan kişiler, evde uyuşturucu madde yetiştirmekten tutuklandılar
Tinder'a panik butonu dahil bir dizi ilave güvenlik özelliği geliyor Avustralya'da yangın, toz fırtınası ve sel felaketinin ardından 'ölümcül örümcek' tehdidi Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 00:43:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe Devlet Hastanesinde yangın paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]