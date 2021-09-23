Maltepe E-5'te İETT otobüsü kamyona çarptı: 1 yolcu yaralı - Son Dakika

E-5 karayolu Maltepe Küçükyalı mevkiinde yol kenarında yolcu indirmek için duran dolmuşun yanından geçe otomobile çarpmak istemeyen kamyon sürücüsü frene basınca arkadan gelen İETT otobüsü kamyona çarptı. İETT otobüsündeki bir yolcu yaralanırken kamyon savrulup yol kenarındaki bariyerlere vurdu. Kaza nedeniyle E-5 karayolu bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Kaza yapan otobüs ve kamyon nedeniyle araç trafiğinin durduğu E-5 havadan görüntülendi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında E-5 karayolu Maltepe Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan dolmuş sürücüsü yolcu indirmek için yol kenarında durdu. O sırada dolmuşun yanından geçen otomobile çarpmak istemeyen kamyon sürücüsü Erdal Sarıcı frene basınca arkadan gelen İETT otobüsü İveco marka kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi. İETT otobüsünden bulunan bir yolcu yaralanırken, araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı. Otobüste ve kamyonda maddi hasar meydana gelirken, otobüsün ön camını adeta tuzla buz olduğu görüldü. Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan E-5 karayolunda bir süreliğine araç geçişi sağlanamadı. Yoldan ilerleyemeyen sürücücüler çareyi yan yola girmekte buldu.

Otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü Erdal Sarıcı, "Minibüs yolcu indiriyor. O anda bir araç onu sollamak için girdi. Ben de o anda durunca İETT otobüsü vurdu beni savurdu. Bir kişi yaralı o da ön koltukta oturuyormuş" dedi.

Öte yandan, kazaya karışan İETT otobüsü ve kamyon ile araç trafiğine kapanan E-5 karayolu drone ile havadan görüntülendi.

(Aykut Zor - Mustafa Ayabakan/İHA)