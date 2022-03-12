Maltepe E-5'te yollar buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Maltepe E-5'te yollar buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı

12.03.2022 21:59

Maltepe'de etkisini arttıran kar yağışı sonrası E-5 buz tuttu.

Maltepe'de etkisini arttıran kar yağışı sonrası E-5 buz tuttu. Sürücüler yolda patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

İstanbul'da kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Yoğun bir şekilde yağan kar sonrası Maltepe'de E-5 karayolu beyaza bürüdü. E-5 karayolunun kar ile kaplanması sonrası kaygan zeminde sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar hızlarını düşürerek otoyolda patinaj yaparak ilerlerken bazı sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için E-5 karayolunda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerledi.

(Cem Güney Kılıç - Enes Şamil Gönenç/İHA)

Maltepe E-5'te yollar buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı
Maltepe E-5'te yollar buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı
Maltepe E-5'te yollar buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepe E-5'te yollar buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


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