Son Dakika Haberleri: Maltepe Ekrem İmamoğlu'nun en çok oy artırdığı 4. ilçe oldu
Son Dakika Güncel Haber

Maltepe Ekrem İmamoğlu'nun en çok oy artırdığı 4. ilçe oldu

1 saat önce

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini, 4 milyon 698 bin 782 vatandaşın oyunu alarak kazanan Ekrem İmamoğlu'na, Maltepe'den de büyük destek geldi.

Maltepe Ekrem İmamoğlu'nun en çok oy artırdığı 4. ilçe oldu, System.String[]

23 Haziran'daki seçim sonuçlarına göre Maltepe, 21 bin 809'luk oyla, İmamoğlu'nun en çok oy artırdığı 4. ilçe oldu.

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini, son 35 yılın rekorunu kırarak kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54.21'ini alan İmamoğlu, 4 milyon 698 bin 782 vatandaştan destek aldı. Seçim sonuçlarına göre, Küçükçekmece, Esenyurt ve Kadıköy'den sonra İmamoğlu'nun, 31 Mart seçimlerine göre en çok oy artırdığı 4. ilçe Maltepe oldu. YSK tarafından iptal edilen 31 Mart seçimlerinde Maltepe'de 172 bin 664 oy alan İmamoğlu'nun oyu, 23 Haziran'da 21 bin 809 artarak, 194 bin 473'e yükseldi. Yüzde 63.11'lik bir oranı yakalayan İmamoğlu'nun oyu, 31 Mart'a göre yüzde 5.6 arttı.

"ARTIK HALKIN İKTİDARI VAR"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu gurur hepimizin. En yüksek oyla Ekrem İmamoğlu'nu yeniden başkanlığa taşıyan 4'üncü ilçe olan Maltepe sokakları, barışı ve kardeşliği selamlıyor. 16 milyon İstanbullunun huzur içinde yaşayacağı yarınları selamlıyor. Artık İstanbul'da kavga yok barış var, ayrımcılık yok beraberlik var. Halkın iktidarı var. Maltepe'de olduğu gibi İstanbul'da da huzur var. Maltepe'de kenetlendik. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu ile buluşturduk" dedi.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:02 Kaynak: Bültenler
istanbul, ekrem imamoğlu, imamoğlu, maltepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜSİAD'dan seçim açıklaması: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız Şarkıcı Haluk Levent, "Seçim bitti, artık yazabilirim" diyerek Ekrem İmamoğlu ile anısını anlattı HDP, Ekrem İmamoğlu'ndan beklentisini açıkladı CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 15:02:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe Ekrem İmamoğlu'nun en çok oy artırdığı 4. ilçe oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]