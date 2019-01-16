Son Dakika Haberleri: Maltepe Fındıklı'da 5 Katlı Binanın Giriş Katında Yangın Çıktı.

Maltepe Fındıklı'da 5 Katlı Binanın Giriş Katında Yangın Çıktı.

31 dakika önce

IHAAW164836-ASA/16-01-2019- Maltepe Fındıklı'da 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.

Maltepe Fındıklı'da 5 Katlı Binanın Giriş Katında Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW164836-ASA/16-01-2019

- Maltepe Fındıklı'da 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 16.01.2019 16: 48: 36 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

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