Maltepe Fındıklı'da 5 Katlı Binanın Giriş Katında Yangın Çıktı.
31 dakika önce
IHAAW164836-ASA/16-01-2019- Maltepe Fındıklı'da 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.
IHAAW164836-ASA/16-01-2019
- Maltepe Fındıklı
'da 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 16.01.2019 16: 48: 36 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:56 Kaynak: İHA
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