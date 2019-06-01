Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.
29 dakika önce
Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.
Maltepe Fındıklı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:47 Kaynak: İHA
Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. - İSTANBUL
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