Son Dakika Haberleri: Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.
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Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

29 dakika önce

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı., System.String[]
Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:47 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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