Son Dakika Haberleri: Maltepe güne sporla başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Maltepe güne sporla başlıyor

1 saat önce

Maltepeliler, "sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" diyerek, ilçe belediyesinin "Güne Sporla Başla" sloganıyla düzenlediği sabah sporu etkinliğine katılıyor.

Maltepe güne sporla başlıyor, System.String[]
Maltepeliler, "sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" diyerek, ilçe belediyesinin "Güne Sporla Başla" sloganıyla düzenlediği sabah sporu etkinliğine katılıyor. 29 Ağustos'a kadar sürecek sabah sporunda, basit ama etkili kültür fizik hareketleriyle spor kültürü oluşturmak ve vücut zindeliği kazandırmak amaçlanıyor.

Maltepe Belediyesi, daha sağlıklı bir Maltepe için ilçede 5 farklı noktada sabah sporu etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan onlarca Maltepeli basit kültür fizik hareketleriyle güne spor sayesinde sağlıklı başlıyor. "Güne Sporla Başla" etkinliği, pazartesi günleri Gülensu Suni Çim Sahası, salı günleri Cevizli Cumhuriyet Parkı, çarşamba günleri İdealtepe 50. Yıl Parkı, perşembe günleri Dragos Sahili ve cuma günleri Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu'nda sabah saat 07.00'de uzman eğitmenler eşliğinde düzenleniyor.

Sabah sporu etkinliğiyle, spor kültürü oluşturulması, beden farkındalığı ve vücut zindeliği kazandırılması amaçlanıyor. Herkese açık olan etkinlik, 29 Ağustos tarihine kadar devam edecek. - İSTANBUL
Maltepe, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2. el araç satanlara kritik uyarı: Yetki belgesi almayan 13 Ağustos'tan sonra satış yapamayacak Yaşlı adam, dikkatsiz sürücü yüzünden aracın altında kaldı Arjantinli savunmacı Gaston Campi Trabzon'a geldi İnternet üzerinden bilet alıp 48 saatte geldiler, pişman oldular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:38:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe güne sporla başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]