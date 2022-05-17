MALTEPE HUZUR TOPLANTISI YAPILDI - Son Dakika

Maltepe Kaymakamlığı ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği "Huzur Toplantısı" bugün gerçekleştirildi.

Toplantıya Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu ve ilçede bulunan toplam 18 muhtar katıldı. Katılımcılara, En iyi Narkotik Polisi Anne projesi tanıtıldı. Uyuşturucu kullanımı ile ilgili ihbarların yapılabildiği 'Uyuma' uygulaması ve 'Kades' uygulaması hakkında bilgi verildi. Marmara Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ise katılımcılara yeni üniversite kampüsü hakkında konuştu. Toplantıya katılan mahalle muhtarları ise İlçe Kaymakamı, İlçe Emniyet Müdürüne görüş ve önerilerinden bahsedip sorular sordu.Toplantı öncesi konuşan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "En büyük işlevi devletin vatandaşların emniyette, asayişte, huzurlu bir çevrede yaşamasını sağlamak. İyi, kaliteli sağlık ve eğitim imkanlarına kavuşmasını sağlamaktır. Bizler burada yaklaşık 700 polisimiz, başta ilçe emniyet müdürümüz olmak üzere vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru, emniyet, asayişi, güvenliği için çalışıyoruz. Ancak güvenliği, huzuru sağlamak tek yönlü, devlet yöneticilerinin yapmış olduğu çalışmayla değil, vatandaşlarımızın, sivil toplum örgütlerinin de emniyet güçlerine yardımı karşılıklı bilgi paylaşımından geçmektedir. Bugün burada sivil toplum örgütlerinin çeşitli kamu kurum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın emniyet asayiş hususundaki taleplerini, dertlerini dinleyeceğiz ve bunlara hep birlikte bir çözüm bulmaya çalışacağız. Daha sağlıklı, daha güvenlikli bir Maltepe'ye ulaşmayı arzu ediyoruz" dedi.

Görüntü dökümü--- --- --- -- -- --- -- --Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ile röp-Polis ekiplerinden görüntü-Saygı duruşu-İstiklal Marşı okunması-En iyi Narkotik polisi anne projesinin tanıtılması-Uyuma uygulamasının tanıtılması-Kades uygulamasının tanıtılması-Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu'nun konuşması-Marmara Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt'un konuşması

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