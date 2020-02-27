Maltepe huzurlu sokaklar denetimi yapıldı - Son Dakika
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Maltepe huzurlu sokaklar denetimi yapıldı

6 saat önce

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAMaltepe'de yaklaşık 200 polisin katıldığı 'Huzurlu Sokaklar denetimi yapıldı.

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Maltepe'de yaklaşık 200 polisin katıldığı 'Huzurlu Sokaklar denetimi yapıldı. Polis ekipleri, yağışlı havaya aldırış etmeden sokaklar ve umuma açık mekanlarda aramalar yaptı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Maltepe Huzurlu Sokaklar denetimine yaklaşık 200 polis katıldı. Denetimlere hassas burunlu narkotik köpekleri ve özel harekat polisleri de destek verdi. Yağmurlu havaya aldırış etmeyen polis ekipleri, eş zamanlı olarak Gülsuyu, Gülensu ve Esenkent'te bulunan sokaklar ve umuma açık mekanları takibe aldı. Güvenlik noktaları oluşturan ekipler, şüpheli buldukları araçları didik didik aradı. Araçlarda bulunan kişilerin üst aramalarını ve kimlik kontrollerini yapıldı. Öte yandan umuma açık mekanlarda da aramalar yapıldı. Özel harekat polisleri sokaklarda güvenliği sağlarken, hassas burunlu narkotik köpekleri de mekanların içinde aramalar yaptı.

Maltepe huzurlu sokaklar denetimi yapıldı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:46 Kaynak: DHA
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