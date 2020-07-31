MALTEPE KAYMAKAMI KURBAN KESİM YERLERİNİ DENETLEDİ - Son Dakika

MALTEPE KAYMAKAMI KURBAN KESİM YERLERİNİ DENETLEDİ
Maltepe'de Kurban Bayramı'nın 1. gününde Kaymakam Meftun Dallı, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir 27 kesim yeri ve 3 kurban satış noktasını denetledi.
Maltepe'de Kurban Bayramı'nın 1. gününde Kaymakam Meftun Dallı, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir 27 kesim yeri ve 3 kurban satış noktasını denetledi.Denetimlerden biri Altayçeşme Mahallesi, Aydan Sokak üzerindeki bir kesimhanede yapıldı. Kaymakam Meftun Dallı ve yanındaki heyetle birlikte buraya gelerek kesimhane de incelemelerde bulunurken görevler tarafından bilgilendirdi. Basın mensuplarına açıklama yapan Dallı, "Maltepeli hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Şu an içerisinde bulunduğumuz yer gibi, 28 yerde kurban kesim izni verdik. Bundan maksadımız vatandaşlarımızın kurbanlarını, hem sayı hem dini açıdan hem de uygun şekilde kesebilmelerini temin etmek. Bu sene halk eğitim merkezimizde bir de kurs açtık. Orada bu kesim yerlerinde görev alacak arkadaşlarımızın eğitimini yaptık ve kendilerine sertifika yaptık. Hem işin dini gerekliliklerini hem de sayı açıdan nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrettik. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şu ana kadar yaptığımız denetlemeler iyi gidiyor" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 03:35
Kaynak: DHA
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