Maltepe Kaymakamı: Lütfen bu işi sadece kamu görevlilerinin denetimiyle sınırlı tutmayalım - Son Dakika

Maltepe Kaymakamı: Lütfen bu işi sadece kamu görevlilerinin denetimiyle sınırlı tutmayalım

06.11.2020 12:46
Maltepe Kaymakamı: Lütfen bu işi sadece kamu görevlilerinin denetimiyle sınırlı tutmayalım, System.String[]

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği yeni genelge kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği yeni genelge kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Maltepe'de yapılan denetimlere katılan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, "Herkes elinden geldiğince çevresine bu işin ciddiyetini anlatsın" dedi.

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği yeni koronavirüs konulu genelge kapsamında denetimler sıklaştırıldı. İstanbul Maltepe'de yapılan denetimlere Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünden ekipler ve İlçe Tarım Müdürlüğünden ekipler katıldı. Maltepe sahilde bulunan insanların sıklıkla tercih ettikleri restoran ve kafelerde ekipler denetim yaptı. Denetimde Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, sokakta gördüğü vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Restoranları da kontrol eden Dallı, işletme müdürlerine maske ve sosyal mesafe hakkında dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

"UZUN SÜREDİR KORONAVİRÜSLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı gerçekleştirdiği denetimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Meftun Dallı, "Uzun bir süredir koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Denetimlerimiz iki koldan devam ediyor. Bir tanesi iş yerlerindeki maske, mesafe, temizlik  ve Sağlık Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele rehberindeki kurallara uyulup uyulmadığı, bir de HES denetimi yapıyoruz. Pozitif veya temaslı vatandaşlarımızın evlerindeki izolasyona  uyup uymadığını her gün sabahtan akşama kadar adreslerine giderek denetliyoruz. Bütün personelimiz ellerindeki imkanları kullanarak mücadeleyi yapmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR KATKI VAR"Meftun Dallı, "İçişleri Bakanlığımızın yeni gönderdiği genelge gereği bütün gücümüzü kullanarak bu mücadeleyi  biraz daha sıkı yapmaya gayret edeceğiz. İnsanlarımız bizim çabamıza birlikte destek verirse kısa bir süre içerisinde normale dönmeyi umuyoruz. Bunun için her gittiğimiz yerde şunu söylüyoruz, 'Lütfen bu işi sadece kamu görevlilerinin denetimiyle sınırlı tutmayalım. Herkes elinden geldiğince ailesinden başlayarak çevresine bu işin ciddiyetini anlatsın. Kurallara uymayan birisini gördüğünde nazikçe uyarsın.' Bu işin hepimizin sorumluluğu olduğunu, sağlığın hepimizi ilgilendiren bir mesele olduğunu anlasın. Herkesin yapabileceği bir katkı vardır. O katkıyı özellikle insanlarımızdan istirham ediyoruz. Hep birlikte başaracağız." şeklinde konuştu.

İşletme Müdürü Maltepe Kaymakamının yaptığı denetimler hakkında, "Denetimde genel hijyen kurallarını kontrol ettiler. Koronavirüsle ilgili alınmış tedbirleri kontrol ettiler. Kapıda derece ölçümleri yapıyoruz. Yerlerde mesafe çizgi alanları mevcut. Bunun harici misafirlerimize oturma mesafelerini ayarladık. Devamlı kontrol ediyoruz." diye konuştu.


Maltepe Kaymakamı: Lütfen bu işi sadece kamu görevlilerinin denetimiyle sınırlı tutmayalım
Maltepe Kaymakamı: Lütfen bu işi sadece kamu görevlilerinin denetimiyle sınırlı tutmayalım
Maltepe Kaymakamı: Lütfen bu işi sadece kamu görevlilerinin denetimiyle sınırlı tutmayalım
Maltepe Kaymakamı: Lütfen bu işi sadece kamu görevlilerinin denetimiyle sınırlı tutmayalım

Koronavirüs, Maltepe, Meftun, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe Kaymakamı: Lütfen bu işi sadece kamu görevlilerinin denetimiyle sınırlı tutmayalım - Son Dakika


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