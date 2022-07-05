Maltepe Kaymakamı Tiryaki: "(Gecekondu yangını) Yaraları saracağız"

Maltepe'de iki gecekondu ve 2 katlı bir binanın zarar gördüğü yangının ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "Vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Bugün yangında evi zarar gören ihtiyaç sahibi bir ailemizi kiraya çıkardık. Bizler devlet olarak vatandaşımızın tekrar aynı şekilde, refahlı şekilde yaşaması için gerekli gayreti gösteriyoruz" dedi.

Yangın, dün saat 14.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Korkmaz Sokak'ta bulunan bir gecekonduda çıkmış, alevlerin büyümesi ve rüzgarın da etkisiyle yangın başka bir gecekonduya ve 2 katlı bir binanın çatısına sıçramıştı. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ile Maltepe Kızılay Başkanı Ali Uzun, olay yerinde incelemelerde bulunarak, aileye maddi ve manevi destek için harekete geçti. Kaymakam Tiryaki'nin talimatıyla evleri kül olan aile için bir daire kiralanırken, diğer ailelere de maddi destek sağlandı.

"İhtiyaç sahibi ailemizi kiraya çıkardık"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Tiryaki, yangında evleri yanan bir aileyi kiraya çıkardıklarını belirterek, "Dün öğleden sonra Maltepe ilçemizin Başıbüyük Mahallesi'nde göreceli olarak refah düzeyinin biraz daha düşük olduğu mahallemizde yangın oldu. Devletin ilgili kurumları hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangın hızlı bir şekilde söndürüldü. Öncelikle can kaybolmadı. Mal kaybı olarak vatandaşlarımız olumsuz durumda etkilendi. Buna ilişkin biz Maltepe Kaymakamlığı, Kızılay ve devletin ilgili kurumları olarak hızlı müdahale yaptık. Vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Vatandaşımızı, bugün ihtiyaç sahibi ailemizi kiraya çıkardık. Kızılay teşkilatımız da burada. Bizler devlet olarak vatandaşımızın tekrar aynı şekilde, refahlı şekilde yaşaması için gerekli gayreti gösteriyoruz" dedi.

"Kimseyi mağdur etmeyeceğiz"

Maltepe Kızılay Başkanı Ali Uzun ise, "Öncelikle aileye geçmiş olsun diyorum. Bir tek canın yedeği yoktur, diğer her şey yerine gelir. Biz de kaymakam beyle koordineli olarak çalışıyoruz. Ailemize ne gerekiyorsa yapacağız. Kimseyi de mağdur etmeyeceğiz. Tekrar ailemize geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL