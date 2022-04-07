Maltepe Kaymakamlığı gazi ve ailelerine iftar verdi - Son Dakika
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Maltepe Kaymakamlığı gazi ve ailelerine iftar verdi

07.04.2022 21:34

Maltepe Kaymakamlığı, gazi ve aileleri onuruna iftar programı düzenledi.

Maltepe Kaymakamlığı, gazi ve aileleri onuruna iftar programı düzenledi.

Türk Kızılay Vakfı'nın desteğiyle bir otelde verilen iftar yemeğinde Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, davetlilerle yakından ilgilendi.

Kaymakam Tiryaki, programda yaptığı konuşmada, "Vatanımız ve milletimizin selameti uğruna hayatını feda eden şehitlerimiz için rabbimden rahmet niyaz ediyor, milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.

Dostluk, kardeşlik, bereket ayı olan ramazan-ı şerifi hep birlikte en iyi şekilde idrak etmeye çalıştıklarını anlatan Tiryaki, "Oruçlarla sabrı öğreniyor, kalbimizi arındırıyor, manevi olarak ruhlarımızı doyuruyoruz. Millet olarak mahallemizdeki, sokağımızdaki, apartmanımızdaki ihtiyaç sahiplerini gözetmeye, onların dertlerine derman olmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

İftar programına Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, gazi ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Maltepe Kaymakamlığı gazi ve ailelerine iftar verdi
Maltepe Kaymakamlığı gazi ve ailelerine iftar verdi
Maltepe Kaymakamlığı gazi ve ailelerine iftar verdi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maltepe Kaymakamlığı gazi ve ailelerine iftar verdi - Son Dakika


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