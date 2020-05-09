Maltepe Kaymakamlığı kısıtlama günlerinde oyuncak isteyen çocuğun isteğini geri çevirmedi - Son Dakika

Maltepe Kaymakamlığı kısıtlama günlerinde oyuncak isteyen çocuğun isteğini geri çevirmedi

İSTANBUL - Maltepe Kaymakamlığı, kısıtlama günlerinde evde vakit geçiren 7 yaşındaki çocuğun isteğini geri çevirmedi. Kaymakamlığın talimatıyla Sosyal Vefa Grubu ekipleri 1 sınıf öğrencisi Yusuf Kerem'e oyuncağını ulaştırdılar.

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında evden dışarı çıkmayan 7 yaşındaki Yusuf Kerem isimli çocuk Sosyal Vefa Hattı'nı arayarak oyuncak araba istedi. Çocuğun isteğini duyarsız kalmayan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı talimat vererek 7 yaşındaki çocuğa oyuncak alındı. Alınan oyuncak Yusuf Kerem'e hediye edildi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Yusuf Kerem, "Çok sıkılmıştım. Çok güzel bir duygu. Babamın telefonundan Kaymakamlık Vefa Hattı'na ulaştım. Meftun amcadan Allah razı olsun. Bana oyuncak getirdi" şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili bilgi veren Bülent Gürpınar, "Bizler Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Hattındayız. Kardeşimiz annesinin, babasını telefonundan Vefa Hattı'nı arayarak araba istediğini söylüyor. Kaymakam amcadan araba istiyorum demiş. Kaymakam bey de gece bana ulaştı. Kardeşimizin arabasını ulaştırmamızı söyledi. Gittik aldık oyuncağı bugün getirdik" dedi.