Maltepe köyünde karantina süresi uzatıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mart tarihinde alınan karar ile karantina altına alınmıştı. Bu karar İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 12 gün daha uzatıldı.



Konuya ilişkin Çan Kaymakamlığı'ndan edinilen bilgiye göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 29 Mart'ta başlayan 14 günlük karantina süresi bugün sona erdi. Kurul tarafından yapılan toplantının ardından köydeki karantinanın 12 gün daha uzatılarak 24 Nisan'a kadar devam etmesi kararlaştırıldı.



Köyün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kontrol altında tutulacak. Köy sakinlerinin ihtiyaçları ise muhtarlık ve diğer kamu görevlileri tarafından karşılanmaya devam edecek. - ÇANAKKALE