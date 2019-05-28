Maltepe Küçükyalı'da hatlı minibüs alev alev yandı.
2 saat önce
Maltepe Küçükyalı'da hatlı minibüs alev alev yandı.
Maltepe
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:01 Kaynak: İHA
Küçükyalı'da hatlı minibüs alev alev yandı. İtfaiye
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