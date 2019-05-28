Son Dakika Haberleri: Maltepe Küçükyalı'da hatlı minibüs alev alev yandı.
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Maltepe Küçükyalı'da hatlı minibüs alev alev yandı.

2 saat önce

Maltepe Küçükyalı'da hatlı minibüs alev alev yandı.

Maltepe Küçükyalı'da hatlı minibüs alev alev yandı., System.String[]
Maltepe Küçükyalı'da hatlı minibüs alev alev yandı. İtfaiye yangını güçlükle söndürürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:01 Kaynak: İHA
Maltepe, 3. Sayfa
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