Son Dakika Haberleri: Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı.
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Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı.

1 saat önce

Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı.

Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı., System.String[]

Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı. - İSTANBUL

Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:13 Kaynak: İHA
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