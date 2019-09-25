Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı.
1 saat önce
Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:13 Kaynak: İHA
Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı. - İSTANBUL
Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek Adana'da çevik kuvvet polisine saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu Şehit teğmenin cenazesinde 'defin krizi!' Vatandaşlar Valiliğe yürüdü