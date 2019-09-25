Son Dakika Haberleri: - Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

- Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı.

1 saat önce

- Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı.

- Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı.

- Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı.

Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6 bin ölü tavuğun gömülü halde bulunduğu mahalle karantinaya alındı
Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek Adana'da çevik kuvvet polisine saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 21:22:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]