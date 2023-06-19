Marmaray'a köpeğiyle binmek isteyen kadına izin verilmeyince güvenlik ekibine saldırdı: İlkokul mezunu seni

İstanbul'da Maltepe Marmaray durağında köpeğiyle birlikte trene binmek isteyen kadın şahıs, yasak olduğu gerekçesiyle kendisine izin vermeyen güvenlik personeliyle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖREVLİLER ARAYA GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Maltepe Marmaray istasyonunda iddiaya göre, Marmaray'a köpeği ile binmek isteyen kadın şahıs, turnikelerden geçiş yapacağı esnada güvenlik personeli tarafından durduruldu.

TARTIŞMA KAMERAYA YANSIDI

Görevliler, şahsa trene evcil hayvan ile binmenin yasak olduğunu belirtince olay kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü. Araya diğer yolcular da girerken kadınlar birbirlerine "Çingene, ilkokul mezunu" diyerek hakaret etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.