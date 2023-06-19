Marmaray'a köpeğiyle binmek isteyen kadına izin verilmeyince güvenlik ekibine saldırdı: İlkokul mezunu seni - Son Dakika
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Marmaray'a köpeğiyle binmek isteyen kadına izin verilmeyince güvenlik ekibine saldırdı: İlkokul mezunu seni

19.06.2023 11:02

İstanbul'da Marmaray'a elinde köpeği ile binmek isteyen kadına, güvenlik görevlileri müdahale etti. Görevliler kadına söz konusu durumun yasak olduğunu belirtirken yaşanan tartışma kameralara yansıdı. Araya diğer yolcular da girerken kadınlar birbirlerine "Çingene, ilkokul mezunu" diyerek hakaret etti.

İstanbul'da Maltepe Marmaray durağında köpeğiyle birlikte trene binmek isteyen kadın şahıs, yasak olduğu gerekçesiyle kendisine izin vermeyen güvenlik personeliyle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖREVLİLER ARAYA GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Maltepe Marmaray istasyonunda iddiaya göre, Marmaray'a köpeği ile binmek isteyen kadın şahıs, turnikelerden geçiş yapacağı esnada güvenlik personeli tarafından durduruldu.

TARTIŞMA KAMERAYA YANSIDI

Görevliler, şahsa trene evcil hayvan ile binmenin yasak olduğunu belirtince olay kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü. Araya diğer yolcular da girerken kadınlar birbirlerine "Çingene, ilkokul mezunu" diyerek hakaret etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (15)
  • Mehmet Yavuz: TİPİK SOLCU ZİHNİYET. HEMEN AŞAĞILAMA Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
  • hakan Karadağ: bu kadına çingene demek Çingenelere hakaret olur bunun gibileri hiç konuşturmayacaksın ağzının üstüne kapatacaksın Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • tamirci 35: Toplu taşımalarda kapalı kutu-kafes dışında evcil hayvan taşımak kanunlarımıza ve toplum kurallarına göre yasaktır.ancak ne Çingene kardeşlerimize ne de ilkokul mezunu arkadaşlarımıza ,kardeşlerimize etnik ve-veya eğitim seviyeleri sebebiyle mevcut durumlarını hakaret ,aşağılama konusu olarak kullanamazsınız . Her iki tarafa da kamu davası açılması gerekir. Cevap Yaz 58 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Yaşam Marmaray'a köpeğiyle binmek isteyen kadına izin verilmeyince güvenlik ekibine saldırdı: İlkokul mezunu seni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaray'a köpeğiyle binmek isteyen kadına izin verilmeyince güvenlik ekibine saldırdı: İlkokul mezunu seni - Son Dakika
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