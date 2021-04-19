Maltepe Meydan Projesi'nde ilk kazma Mayıs'ta vuruluyor - Son Dakika

Maltepe Meydan Projesi'nde ilk kazma Mayıs'ta vuruluyor

19.04.2021 16:40
Maltepe Meydan Projesi'nde ilk kazma Mayıs'ta vuruluyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Maltepe Belediyesi'ni ziyaret etti.

İmamoğlu 40 yıldır çözüm bekleyen Maltepe Meydanı ile ilgili projenin çalışmalarına Maltepe Belediyesi ile birlikte başlayacaklarını müjdeleyerek, "Mayıs'ta ilk kazmayı vuracağız" dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın konuk ettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediyesi ve İBB işbirliği ile ilçede hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Toplantıda İmamoğlu ve Kılıç'ın yanı sıra İBB Başkan Danışmanları Tonguç Çoban ve Baki Aydöner ile Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları katıldı.

3 BÜYÜK MÜJDE

Daha sonra meclis toplantı salonunda Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de hayata geçirecekleri 3 büyük projenin müjdesini verdi.

Maltepe'nin geçmiş dönemde siyasi hesaplar nedeniyle İBB tarafından geri bırakılan ilçelerin başında geldiğini vurgulayan İmamoğlu, "Biz bu anlayışı ortadan kaldırıyoruz. Hem geçmiş dönemde başlatılan projelerimizi bitireceğiz, hem de geri bırakılan ilçelerimizde yeni projeler hayata geçireceğiz. Bu yeni projelere başlarken de 39 ilçede ihtiyaç doğrultusunda hareket edeceğiz. Biz Sultangazi'de de kütüphane açacağız, Maltepe'de de açacağız. Hangi partiye ait olduğuna bakmaksızın ihtiyaca çözüm üreteceğiz. Bu sayede kente eşitlikçi bir ruh getirecek hem de siyaset üstü bir hizmet kalitesi getireceğiz" dedi.

Maltepe Meydan projesi ile ilgili müjde veren İmamoğlu, "Ali Kılıç Başkanımızın Maltepe'de hayatı çok değiştireceğine inandığı, benim de aynı kanaatte olduğum, Meydan çalışması ve yolun yer altına alınması ile ilgili hem E-5 otoyoluna çıkışı kolaylaştıracak, hem Kartal-Maltepe arasındaki ulaşımı rahatlatacak proje ile ilgili ilk kazmayı Mayıs ayında vurmayı planlıyoruz. Ancak çok teknik aşaması var, mesela kazık çalışması yapılması gerekiyor, uzman arkadaşlarımız bine yakın kazık çakılarak projenin başlayacağını belirtiyor, bu anlamda çevredeki yapı stoğu ile ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Tüm bu planlamalarda neredeyse sona geldik. Bu projeye başlarken bitiş tarihini de vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

İkinci bir müjde olarak yine Başkan Kılıç'ın Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi projesi için de yaz aylarında çalışmaların başlayacağını belirten İmamoğlu, "Fındıklı halkının ihtiyaçlarına cevap verecek bu sosyal yaşam merkezi projesini de İBB ve Maltepe Belediyesi işbirliği ile sıkı bir çalışma yürütme konusunda kararlıyız" dedi.

Üçüncü proje olarak Ataşehir ve Maltepe'yi birbirine bağlayan Çamaşırcıdere'de peyzaj çalışması ve yeşil alan kazandırılacağını müjdeleyen İmamoğlu, Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve İSKİ'nin ortak çalışma yürüterek bölge halkına nefes aldıracak bir yaşam alanı inşa edeceklerini belirtti. Buradaki çalışmanın da Haziran ayının ikinci yarısında başlayacağını duyuran İmamoğlu, "Tüm projelerimizi başlangıç tarihi olduğu gibi bitiş tarihini de halkımızla paylaşacağız" diye konuştu.

KILIÇ'TAN TEŞEKKÜR

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yıllardır geri çevrilen projeler için bu dönemde İBB'den ciddi destek gördüklerini belirtirken, "Ekrem İmamoğlu ve teknik ekibiyle beraber hayata geçireceğimiz projelerimizle ilgili verimli bir değerlendirme toplantısı yaptık. Maltepe'nin çehresini değiştirecek bu güzel çalışmalarımız hakkında meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı da bilgilendirmek istedik. Bir kez daha Ekrem İmamoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. Kılıç ayrıca, yakın zaman önce çıkardığı ve babaannesi Beser Hanım'ın hayatı üzerinden Anadolu kadınını anlattığı Beser Hatun kitabını da, İmamoğlu'na hediye etti.

Maltepe Meydan Projesi'nde ilk kazma Mayıs'ta vuruluyor

Maltepe Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Maltepe, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Maltepe Meydan Projesi'nde ilk kazma Mayıs'ta vuruluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski başkan Ünal Aysal'dan çarpıcı ifadeler: Avrupa Süper Ligi fikri ilk benden çıkmıştı, Galatasaray çekinmesin ve buraya katılsın Eski başkan Ünal Aysal'dan çarpıcı ifadeler: Avrupa Süper Ligi fikri ilk benden çıkmıştı, Galatasaray çekinmesin ve buraya katılsın Duygulanmamak elde değil! İşte Türk Sineması'na iz bırakan usta isimlerin ölmeden önceki son anları Duygulanmamak elde değil! İşte Türk Sineması'na iz bırakan usta isimlerin ölmeden önceki son anları UEFA Başkanı Ceferin: Juventus Başkanı kadar rahat yalan söyleyen birini görmedim, yılanın bu kadar yakın yaklaştığını bilmiyorduk. UEFA Başkanı Ceferin: Juventus Başkanı kadar rahat yalan söyleyen birini görmedim, yılanın bu kadar yakın yaklaştığını bilmiyorduk. Masaj yaptırmak isterken 9 bin lira dolandırıldı Masaj yaptırmak isterken 9 bin lira dolandırıldı Son dakika: TOKİ peşin ödeme yapana yüzde 20 indirim uygulayacak Son dakika: TOKİ peşin ödeme yapana yüzde 20 indirim uygulayacak "Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, virüse yenik düşen yakınlarının acı haberiyle sarsıldı Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, virüse yenik düşen yakınlarının acı haberiyle sarsıldı         
17:26
Son Dakika: Aşılama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi, 55 yaş üstüne aşılama başladı Son Dakika: Aşılama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi, 55 yaş üstüne aşılama başladı         
16:53
Polislerden yürekleri ısıtan hareket! Kağıt toplayıcılarına verdikleri kumanya ile takdir topladılar Polislerden yürekleri ısıtan hareket! Kağıt toplayıcılarına verdikleri kumanya ile takdir topladılar         
16:24
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Baba gibi baba! 70 dönümlük tarlada çocuklarının hayalini gerçekleştirdi Baba gibi baba! 70 dönümlük tarlada çocuklarının hayalini gerçekleştirdi         
16:05
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti         
15:33
Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı         
14:39
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu         
12:00
TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor         
11:45
Eve girince dünyaları başına yıkılan genç kızların feryatları yürek dağladı: Uyan kardeşim uyan Eve girince dünyaları başına yıkılan genç kızların feryatları yürek dağladı: Uyan kardeşim uyan         
11:17
Topraksız çilek üretimiyle 4 kat daha fazla ürün almaya başladı Topraksız çilek üretimiyle 4 kat daha fazla ürün almaya başladı         
11:03
Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü         
11:02
İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı         
10:20
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 17:43:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe Meydan Projesi'nde ilk kazma Mayıs'ta vuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei