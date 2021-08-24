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Maltepe'nin Altın Karınca ödüllü projesine Rus ilgisi - Son Dakika

Maltepe'nin Altın Karınca ödüllü projesine Rus ilgisi

24.08.2021 16:39
Maltepe'nin Altın Karınca ödüllü projesine Rus ilgisi, System.String[]

Maltepe Belediyesi tarafından hazırlanan ve Altın Karınca ödülü alan 'Yaya Güvenliği Dönüşüm Projesi' Rusya'dan gelen 30 mimar ve şehir plancısı tarafından yerinde incelendi.

Rus mimarların, Türkiye'de ilk olarak gerçekleştirilen ve 'iyi örnek' olarak lanse edilen projeye gösterdikleri ilgidikkat çekti.

Maltepe Belediyesi tarafından Zümrütevler Meydanı'nda uygulanan 'Yaya Güvenliği Dönüşüm Projesi' Rusya'dan gelen 30 kişilik mimar ve şehir plancıları grubu tarafından yerinde incelendi. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ağırlanan grup, 'iyi örnek' olarak gösterilen Zümrütevler Taktiksel Kentleşme Projesi'ni merkezi devlet destekli teknik gezi programlarına ekledi. Merkezi Rusya'da bulunan ve kar.amacı gütmeyen Strelka İnstitute For Media, Architecture and Design kamu çalışanı mimar ve şehir plancılarından oluşan 30 kişilik bir grupla Maltepe Belediyesi'ni de ziyaret etti.

İBB DE 'OYUN İSTANBUL' PROJESİNİ TANITTI

Projenin tanıtımlarında, Maltepe Belediyesi ile ortak çalışma yürüten Superpool tarafından Kent95 projesini Nicola Iavarone ve Beyza Gündoğan tanıtırken, İBB Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Oyun Şefliği tarafından Oyun İstanbul projesini ve oyun stratejilerini Ceylan Karaoğlan tanıttı.

Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen proje tanıtımında Maltepe Belediyesi Strateji Müdürü Bahadır Keşan, yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Keşan, ''Maltepe Belediyesi'nin ''Zümrütevler Taktiksel Kentleşme Projesi'' ile Altın Karınca ödülünü almasının asıl nedeni, ara proje ile 3 ay boyunca uygulamaların yerinde test edilmesidir. Bu yöntem ile proje hatalarının tespit edilmesi ve büyük yatırımdan önce düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlanmasını kolaylaştırıyor'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA KULLANILIYOR

Rusya'da daha önce bu yöntemin daha önce uygulanmaması Zümrütevler Taktiksel Kentleşme Projesi'ne olan ilginin asıl kaynağını oluşturuyor. Keşan, Maltepe Belediyesi ve Superpool işbirliği ile İstanbul'un sokak ve kavşaklarının yaya güvenliği açısından iyileştirilmesine yönelik ilk kavşak dönüşüm provasını NACTO Global Kent Tasarımı

İnisiyatifi'nin danışmanlığında Zümrütevler Meydanı'nda gerçekleştirildiğini belirtti. Zümrütevler Meydanı'nın söz konusu proje ile daha verimli kullanılmaya başlandığını vurgulayan Keşan, alanın proje öncesinde daha dar kaldırımlar ve hızlı giden araçlar nedeniyle yayalar için güvensiz bir bölge olduğunu ifade ederek, "Proje ile birlikte meydan olmayan bir mahalleye meydan kazandırıldı. Söz konusu alan çocuk, genç, yaşlı ve engelli gibi dezavantajlı gruplara uygun hale getirildi. Afet toplanma alanı kazandırıldı. Belediye olarak anne ve babalarımız çocukları ile birlikte kendi mahallelerinde güvenle yürüyebilmeli. Okula yaya olarak giden çocuklarımız trafik risklerinden muaf olmalı. Bu konulara önem veriyoruz, projemiz ile bu hedeflerimizi başardık" diye konuştu.

PROJE BÖLGEYE NE KAZANDIRDI?

Zümrütevler Meydanı'nı kullanan vatandaşlara yönelik yapılan anketler ve gözleme dayalı nicel ve nitel yöntemlere göre alanda uygulanan 'Yaya Güvenliği Dönüşüm Projesi'nin Maltepe'ye kazandırdıkları şöyle sıralandı:

- Kamusal Alan Artışı: Meydandaki 1075 m2 araç yolu, yaya alanına çevrildi. 550 m2 meydan alan oluşturuldu.

- Alan kullanımı: Proje sonrasında Zümrütevler Meydanı'nda vakit geçiren kişi sayısı yüzde 72 arttı. Hafta içi yapılan gözlemlere göre bebek ve küçük çocuk sayısı 3,5 kat, 5-12 yaş çocukların sayısı ise yaklaşık 2 kart arttı. Çocukların %61'i arkadaşlarıyla grup halinde oynarken %21'i tek başına, %18'i ise yanında bir refakatçi ile oynuyor. Meydanda vakit geçiren yaşlıların sayısı 10 kat arttı.

- Yaya kullanımı: Meydanı kullanan yaya sayısı %21 arttı; kaldırım kullanımı ise %30 oranında yükseldi. Çocuğuyla birlikte yürüyen yetişkin sayısı %16 artarken, sokaklarda yalnız yürüyen çocukların %89 'u işaretlenen güvenli alandan yürüyor.

- Güvenlik: Proje öncesi ankete katılanların yüzde 75'i yaya olarak kendilerini sokaklarda güvende hissetmiyorken, uygulama sonrasında bu oranın yüzde 25'e gerilediği görüldü. Bölgede araç şeritleri daraltılarak trafik yavaşlatıldı, taşıtların hızları saatte 20km'ye düşürüldü.

Maltepe'nin Altın Karınca ödüllü projesine Rus ilgisi

Maltepe Belediyesi, geri dönüşüm, Maltepe, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Maltepe'nin Altın Karınca ödüllü projesine Rus ilgisi - Son Dakika


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