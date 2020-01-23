Maltepe'nin çizgi-bilim filmlerinin ilki yayında - Son Dakika
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Maltepe'nin çizgi-bilim filmlerinin ilki yayında

17 dakika önce

Maltepe Üniversitesi tarafından hayata geçirilen çizgi-bilim filmlerinin ilki sosyal medya ve dijital alanlarda yayımlandı.

Maltepe'nin çizgi-bilim filmlerinin ilki yayında, System.String[]

Maltepe Üniversitesi tarafından hayata geçirilen çizgi-bilim filmlerinin ilki sosyal medya ve dijital alanlarda yayımlandı. Usta Karikatürist Yiğit Özgür'ün elinden çıkan videoların ilkinin konusu 'şans' oldu.


Maltepe Üniversitesi tarafından hayata geçirilen çizgi-bilim videolarında tıptan mühendisliğe sosyal bilimlerden beşeri alanlara kadar satır aralarında kalmış önemli konular işlenecek. Tamamı usta karikatürist Yiğit Özgür'ün elinden çıkacak videoların ilkinin konusu 'şans' oldu. Sosyal medya ve dijital alanlarda yayınlanan kısa filmde, bugüne kadar yapılan araştırmalar ve bilimsel çalışmalar incelenerek; şansın faktörlerini ve formüllerini irdelendi.


Yiğit Özgür 'şans' konusundaki tüm bu bilimsel olasılıkları kendi kalemine has mizahi diliyle anlattı. Özgür; film boyunca döviz, ev veya piyango bileti alanların şansı yaver gitmediğinde başına neler geldiğini, mutlu olmak isteyenlerin bulundukları yerde bile nasıl fark oluşturduğunu resmetti.


"Bilim ve çizginin gücü buluştu"


Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, konu ile ilgili değerlendirmesinde; herkesin merak ettiği soruların yanıtlarını bilimsel çalışmalarla verdiklerini ancak anlatım dili olarak bu kez çizgileri kullandıklarını söyledi.


Prof. Dr. Karasar, "Bilim ve çizginin gücünü buluşturduk. Uzun bir uğraş ve hazırlık dönemi sonucu hayata geçen filmlerimizi ilgilenen herkesin beğenisine sunuyoruz. Usta çizerimiz Yiğit Özgür'ün çizimlerinin özellikle gençlere ve bilim dünyasına ilham olacağını umuyorum." diye konuştu. - İSTANBUL

Maltepe Üniversitesi, Yiğit Özgür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
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